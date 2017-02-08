Эксперты по кибербезопасности из РФ приостановили сотрудничество с США

Российские эксперты по кибербезопасности приостановили сотрудничество со своими западными коллегами на фоне арестов в ФСБ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Несмотря на непростые отношения между Россией и США в последние годы, пишет агентство, эксперты по кибербезопасности в обеих странах заявляли, что их правоохранительные органы и частные компании непублично стали работать более тесно в борьбе с финансовым мошенничеством и другими онлайн-преступлениями.

Однако сейчас пять экспертов из компаний, занимающихся кибербезопасностью в США и других западных станах, заявили Reuters, что их взаимодействие с российской стороной снизилось с момента ареста сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова по подозрению в госизмене и других арестов, связанных с ФСБ.

«Все замолкли», — говорит сотрудник Fidelis Cybersecurity Джон Бамбенек.

Ранее стало известно, что в декабре 2016 года сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергей Михайлов были арестованы. По данным «Коммерсанта», арест произведен в рамках уголовного дела по ст. 275 «Государственная измена». Источники издания называли Михайлова «одним из ключевых сотрудников ЦИБ, который, по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране».

В уголовном деле, о котором сообщала газета, есть третий подозреваемый — сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрий Докучаев, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Докучаев был арестован в декабре.