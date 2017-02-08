Министр внутренних дел Италии предложил беженцам поработать бесплатно

Глава МВД Италии Марко Маннити предложил представлять беженцам неоплачиваемые рабочие места. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает Il Sole 24 Ore.

«Необходимо использовать обратившихся за статусом беженца для общественных работ, которые могут финансировать европейские фонды», — заявил министр, выступая в парламенте.

По его словам, «это не создаст дисбаланс на рынке труда, потому что такая работа будет бесплатной». Миннити отметил, что в каждом регионе страны откроются центры содержания для тех, кого собираются отправить на родину. Подобные учреждения смогут вместить 1,6 тысячи человек.

Министр добавил, что гостеприимство «не может быть бесконечным». «Необходимо сокращать время на обработку прошений об убежище, два года — это слишком долго, как для тех, кто за ним обращается, так и для общества», — резюмировал он.