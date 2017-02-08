Кадыров прокомментировал инициативу переименования футбольного "Терека" в "Ахмат"

олельщики футбольного клуба «Терек» собирают подписи под предложениями о переименовании команды. Сообщения об этом появились в соцсетях. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что подобные предложения систематически поступают и в его адрес.

«Это прерогатива Совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Ещё раз говорю, что решение остаётся за Советом директоров», – цитирует Кадырова пресс-служба главы Чечни.

Рамзан Кадыров напомнил, что этот вопрос в течение ряда лет систематически поднимается фанатами и болельщиками «Терека».

В то же время президент ФК «Терек» Магомед Даудов сообщил, что есть информация о том, что фанаты инициировали сбор подписей под официальным обращением к Совету директоров.

«Мы пока обращение не получили. Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», – отметил он.

Даудов также подчеркнул, что в ходе чемпионата переименования не проводятся. Поэтому сейчас речь может идти об обсуждении вопроса, его изучении, рассмотрении, а не о принятии окончательного решения, сказал он, уточнив, что чемпионат завершится в мае.