Киевлян призвали добираться на работу на велосипеде в сильные морозы

Жителям Киева предложили 10 февраля пересесть на двухколесный транспорт. В этот день в столице Украины будет проходить акция «На велосипеде на работу», сообщает в среду, 8 февраля, на своей странице в Facebook Ассоциация велосипедистов города.

Всех желающих поучаствовать ждут в 8 часов утра у Лядских ворот на Майдане Незалежности. «Приезжайте всем офисом на работу на велосипедах. Ехать вместе всегда веселее и безопаснее», — говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что с помощью мероприятия хотят привлечь внимание киевских властей к плохо убираемым дорогам и отсутствию велосипедной инфраструктуры.

По прогнозу украинских синоптиков, в ночь на 10 февраля в Киеве ожидается около 20 градусов мороза.