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08.02.2017 19:41

Глава внешней разведки Эстонии не исключает нападения России на НАТО

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что вероятность нападения России на НАТО достаточно низкая, но она имеет место быть, сообщает Postimees.

Отмечается, что 8 февраля был опубликован ежегодный отчет эстонской внешней разведки.

«В отчете мы четко говорим, что в 2017 году вероятность военного нападения России на НАТО существует, но она низкая», — подчеркнул Марран.

По его словам, учитывая то, что в России действует авторитарный режим, нельзя полностью исключать угрозу допуска стратегического просчета российского руководства, что, как подчеркивает Марран, может привести к испытанию коллективной обороны НАТО со стороны России.

Ранее постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко заявил, что своими действиями вдоль российских границ НАТО пытается навязать России конфронтационную повестку дня.

Источник: "Газета.ру"


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