Россия лишится чемпионата мира по биатлону 2021 года

Международный союз биатлонистов (IBU) предложит России отказаться от проведения чемпионата мира в 2021 году. Если Россия не откажется сама, IBU отнимет турнир в одностороннем порядке, заявил вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров РБК.

По его словам, организация предложит России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году, который ранее отдали Тюмени. Такое заявление он сделал по итогам внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене. По словам Майгурова, если Россия не откажется от проведения турнира, IBU отнимет чемпионат мира в одностороннем порядке.

«На основании решения исполкома IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года», — цитирует Майгурова ТАСС.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена. По данным комиссии, на Олимпиаде в Сочи несколько десятков допинг-проб российских спортсменов были подвергнуты манипуляциям. В том числе речь идет и о подмене проб.

Макларен не назвал публично имена спортсменов, которые подозреваются в манипуляциях с пробами. Данные были переданы в международные спортивные федерации, а также в Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК на следующий день после публикации доклада Макларена объявил о начале расследования в отношении 28 российских участников Олимпиады в Сочи. Спортивные федерации объявили о временном отстранении россиян, упомянутых в докладе Макларена, до окончания расследования.

IBU сообщил, что в применении допинга подозревается 31 российский спортсмен. В том числе в докладе Макларена были упомянуты два российских биатлониста, выступивших на Играх-2014 в Сочи. Оба были отстранены от учаcтия в соревнованиях. Также у России отняли чемпионат мира среди юниоров и юношей, проведение которого планировалось в феврале 2017 года в Острове (Псковская область), и этап Кубка мира, который должен был пройти в марте в Тюмени.