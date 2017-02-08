На Ржевке выросла свалка вместо вертодрома МЧС

Прокуратура через суд обязала Северо-Западный региональный центр МЧС России убрать свалку в Красногвардейском районе Петербурга. Вероятно, речь идет о том самом куске земли, на котором еще в 2015 году должен был появиться вертодром МЧС.

Как сообщает надзорное ведомство 8 февраля, на бессрочно арендованный МЧС участок на Поселковой улице свозили строительный мусор, бой кирпича вперемешку с землей и прочей грязью без определенного класса опасности. Сейчас там накопилось уже больше тысячи кубических метров хлама. Красногвардейский районный суд постановил избавиться от мусора в течение 90 дней.

Любопытно, что еще в 2015 году в этом районе должен был появиться вертодром МЧС. Участок на Ржевке, ограниченный Рябовским шоссе, КАД, Поселковой и 2-й поперечной улицами, стал предметом спора между МЧС и местными жителями, которым не хотелось соседствовать с вертодромом.

Несмотря на жалобы петербуржцев, в СЗРЦ в 2013 году планировали провести конкурс и построить площадку почти за миллиард рублей. Однако торги так и не состоялись, а ответственный за их проведение бывший начальник отдела капстроительства и эксплуатации основных фондов Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки при строительстве учебно-тренировочного комплекса в Мурино. Прокуратура отправила дело в суд в январе 2015 года, тогда же появилась информация о том, что обвиняемый Руслан Гареев два года не мог устранить замечания к документации по строительству вертолетной площадки.

Пока дело Гареева все еще рассматривается в Калининском районном суде, вертодром покрылся слоем мусора. На 10 последних заседаний, как следует из опубликованных на сайте суда карточек, не явились свидетели, следующая встреча состоится 22 февраля.