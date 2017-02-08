«Фонтанка» за 60 секунд — 8 февраля

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, судя по всему, загипнотизировал два десятка ректоров городских вузов. Они подписали обращение против «провокаторов и политиканов, спекулирующих на теме Исаакиевского собора».

Двое потом заявили, что такого не помнят и ничего не подписывали. Один признался, что «все побежали, и я побежал».

А Милонов, которому Варсонофий не разрешил провести крестный ход, проведет два. Вокруг Исаакиевского собора — чтобы не мешать автомобилистам. Похоже, никто не заметил, как определилась самая привилегированная каста в этом городе.

Депутаты петербургского ЗакСа опять сами себя высекли — запретили себе встречаться с избирателями без разрешения.

И повысили плату за детские садики вдвое. Потому что Смольному нужны деньги.

А тем временем Смольный признался, что не имеет никакой потенции получить полмиллиарда штрафов с нарушителей правил платной парковки. Ну, вы понимаете — это уже второе доказательство того, что автомобилисты — равнее остальных равных в этом городе.

Оптический институт Вавилова может не дожить до своего столетия. Его владелец – корпорация «Швабе» – решил передать 3 га у стрелки Васильевского острова инвестору, а институт отправить на выселки.

А в студии [Фонтанки.Офис] библиограф Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяна Шумилова, уволенная за интервью, объяснила, почему слияние библиотек — это плохо. К разговору присоединилась писатель Татьяна Толстая.

Между тем спикер Макаров, так удачно разобравшийся накануне с ректорами, взялся за журналистов. Он пообещал отправить в армию корреспондента газеты «Мой район», задававшего слишком много вопросов. Интересно, куда Макаров будет девать любопытных корреспондентов-девочек.

«Единая Россия» прощается с «Чистой водой». Из фильтров Петрика партия уже выжала все, что можно и нельзя.

На Фонтанке наконец-то показали нормальный цирк для взрослых. Без Запашных и китайских гимнастов.

Пискаревский проспект засыпало луком. Это, конечно, не грузовик с травой, который перевернулся, но граждане и этому обрадовались.

А депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин публично сообщил о том, что у него нет сексуальной связи с главой Приморского района Николаем Цедом. Не знаем, как у вас, а у нас вот прямо от сердца отлегло.