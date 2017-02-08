Ешь и худей: «ленивая» треска

Доказано железно, треска полезна. «Фонтанка» продолжает серию видео-рецептов по четвергам. Вместе в шеф-поваром в этот раз мы готовим быстрый суп для «трескоедов».

Треска стоит особняком среди прочих видов морских рыб. Кстати, свое название рыба получила из-за особенностей мяса, которое растрескивается, когда его сушат. Это по одной версии. А по другой — косяки рыбы, идущей на нерест, издавали своеобразный трескучий звук.

Помимо того, что лабардан (так ее называли в старину) – вкусная рыба, а цена вполне доступная, она создана для тех, кто всегда на диете. В 100 граммах продукта – всего 69 килокалорий. Тощая треска как будто сама сидела на диете.

Треска – ни рыба ни мясо, содержит столько же белка, сколько мясные продукты, плюс В12, В3. Полезный микроэлемент как сера помогает в холодное время года сохранить красоту: сера улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

А еще от трески умнеют. Содержащиеся в ней йод, калий и другие микроэлементы позволяют спастись от умственных перегрузок.

Для удобства хозяек публикуем полный рецепт.

Ингредиенты:



филе трески — 200 граммов



рыбный бульон — 300 граммов



помидоры черри – 30 граммов



лук-порей (белая часть) — 20 граммов



перец чили (стручковый острый) — 2 грамма



стебель сельдерея -20 граммов



корень имбиря — 5 граммов



стручковая фасоль — 50 граммов



морковь сырая — 30 граммов

1. Филе трески порционной режем на куски. Бульон в ковшике ставим на огонь, доводим до кипения, кладем филе трески, морковь. Доводим до кипения, припускаем 2-3 минуты.

2. В бульон добавляем все остальные ингредиенты: перец чили, сельдерей, корень имбиря, стручковую фасоль, томаты черри, соль по вкусу. Готовим около 10 минут. Берем порционную тарелку, выкладываем рыбу, овощи, добавляем бульон и приглашаем в гости соседей – «трескоедов».

Совет от шеф-повара. Рыбу необходимо припускать практически без кипения, иначе она развалится. Температура — не выше 85-90 градусов Цельсия. Все хорошо сварится, но не разварится.

Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

В прошлый четверг мы готовили "Корюшку по-питерски". Следите за новыми рецептами из доступных сортов рыб на "Фонтанке" по четвергам.