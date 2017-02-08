Ешь и худей: «ленивая» треска

Еще
11:09 09.02.2017
Пришлите свою новость!
11:02
На Ленинском поймали сразу 14 «зацеперов»
10:50
В МИДе назвали Румынию угрозой для России после размещения там ПРО США
10:44
ВЦИОМ: Россиянам интересно мнение Путина по всем вопросам
10:38
Путин упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением
10:28
Начальнику Выборгской таможни подбросили гроб
10:18
На борту круизного лайнера в Новой Зеландии произошел взрыв
10:12
В Купчино ребёнок захлебнулся в сауне
10:06
"Квадрат": Самострои в Петербурге горят не по злонамеренности
10:01
В Пулково ночью искали взрывчатку из-за хандры жителя Всеволожского района
09:51
В Петербурге любителя пьяной езды отправили на трудотерапию
09:44
Россельхознадзор будет следить за белорусскими продуктами от границы до прилавка
09:33
В Волхове безработные отрубили голову и ноги случайному знакомому
09:25
СМИ: Боевики ИГ расстреляли 45 жителей Мосула за отказ воевать на их стороне
09:17
«Уставший» светофор мешает автомобилистам на Витебском
09:09
В Иркутской области задержан мэр города Тайшет
09:01
СМИ: В России из-за кризиса перестали предлагать горящие туры
08:53
Огонь повредил пять машин на Белышева
08:45
Путин поедет в Китай
08:37
В Петербурге полиция ловила кортеж элитных иномарок
08:29
В Петербурге у жителя Закавказья нашли два кило растительного наркотика
08:21
Въезжающих в Китай иностранцев заставят "откатать" пальчики
08:13
В США опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября к Обаме
08:05
На Малой Охте выгорела квартира
02:40
Опубликован второй официальный трейлер "Матильды" Алексея Учителя
02:34
Новый фильм Вима Вендерса выходит в прокат
02:11
«Розенкранц и Гильденстерн» откроют новую сцену ТЮЗа
01:52
Историю Бэтмена разыграют в "лего"
01:35
Аскар Абдразаков споет "Дон Кихота" в филармонии
01:14
В кинотеатрах станет "На пятьдесят оттенков темнее"
01:11
Шведы наградили "Аэрофлот" за экономический рост
00:48
МИД России и Финляндии договорились укреплять двустороннее сотрудничество
00:37
Пентагон назвал новые сроки освобождения Ракки и Мосула от исламистов
00:27
В небе Флориды самолет опасно сблизился с лайнером Трампа
00:20
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:12
Нижняя палата парламента Великобритании приняла билль о Brexit
00:06
Больница Святого Георгия получила госзадание на эндопротезирование коленных суставов
08/02
Во Флориде разбились артисты цирка
08/02
Замглавы ЦИБ ФСБ стал фигурантом расследования о получении взятки
08/02
В США при взрыве на заводе погибли рабочие
08/02
Верфь в Хельсинки построила четыре ледокола для "Совкомфлота"
08/02
Путин сходил в Третьяковку на выставку шедевров Ватикана
08/02
Бессеберг: IBU предложил России отказаться от ЧМ по биатлону
08/02
Цены на нефть растут
08/02
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
08/02
Intel инвестирует $7 млрд в создание фабрики в Аризоне
08/02
Парубий предложил запретить выступления депутатов парламента Украины на русском
08/02
Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео
08/02
Трамп сформировал свой кабинет
08/02
Сериал про Шерлока будут снимать в Финляндии
08/02
Конгрессу США предложили законопроект, усложняющий снятие антироссийских санкций
08/02
Российский командующий в Сирии замечен на линии фронта у Пальмиры
08/02
Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех
08/02
Эксперты по кибербезопасности из РФ приостановили сотрудничество с США
08/02
FDA предупреждает об опасности хлоргексидина
08/02
Министр внутренних дел Италии предложил беженцам поработать бесплатно
08/02
Кадыров прокомментировал инициативу переименования футбольного "Терека" в "Ахмат"
08/02
Города и поселки Ленобласти получат дополнительные средства на благоустройство
08/02
Киевлян призвали добираться на работу на велосипеде в сильные морозы
08/02
Глава внешней разведки Эстонии не исключает нападения России на НАТО
08/02
Россия лишится чемпионата мира по биатлону 2021 года
08/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 февраля
08/02
На Ржевке выросла свалка вместо вертодрома МЧС
08/02
Петербургские чиновники поедут «на работу на велосипеде зимой»
08/02
Трамп назвал суды США политизированными из-за приостановки его указа
08/02
Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами
08/02
Минпромторг: «Вредные» продукты будут недоступны для покупки по продкартам
08/02
В больницу на Северном приезжали взрывотехники
08/02
На Украине заподозрили россиян в причастности к убийству Шеремета
08/02
Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора
Предыдущие новости
Архив материалов
Говорим и показываем
Версия для печати
09.02.2017 11:05

Ешь и худей: «ленивая» треска

Доказано железно, треска полезна. «Фонтанка» продолжает серию видео-рецептов по четвергам. Вместе в шеф-поваром в этот раз мы готовим быстрый суп для «трескоедов».
Ешь и худей: «ленивая» треска

Треска стоит особняком среди прочих видов морских рыб. Кстати, свое название рыба получила из-за особенностей мяса, которое растрескивается, когда его сушат. Это по одной версии. А по другой — косяки рыбы, идущей на нерест, издавали своеобразный трескучий звук.

Помимо того, что лабардан (так ее называли в старину) – вкусная рыба, а цена вполне доступная, она создана для тех, кто всегда на диете. В 100 граммах продукта – всего 69 килокалорий. Тощая треска как будто сама сидела на диете.

Треска – ни рыба ни мясо, содержит столько же белка, сколько мясные продукты, плюс В12, В3. Полезный микроэлемент как сера помогает в холодное время года сохранить красоту: сера улучшает состояние кожи, волос и ногтей.  

А еще от трески умнеют. Содержащиеся в ней йод, калий и другие микроэлементы позволяют спастись от умственных перегрузок.

Для удобства хозяек публикуем полный рецепт.   

Ингредиенты:

филе трески — 200 граммов

рыбный бульон — 300 граммов

помидоры черри – 30 граммов

лук-порей (белая часть) — 20 граммов

перец чили (стручковый острый) — 2 грамма

стебель сельдерея -20 граммов

корень имбиря — 5 граммов

стручковая фасоль — 50 граммов

морковь сырая — 30 граммов

1. Филе трески порционной режем на куски. Бульон в ковшике ставим на огонь, доводим до кипения, кладем филе трески, морковь. Доводим до кипения, припускаем 2-3 минуты.

2. В бульон добавляем все остальные ингредиенты: перец чили, сельдерей, корень имбиря, стручковую фасоль, томаты черри, соль по вкусу. Готовим около 10 минут. Берем порционную тарелку, выкладываем рыбу, овощи, добавляем бульон и приглашаем в гости соседей – «трескоедов».

Совет от шеф-повара. Рыбу необходимо припускать практически без кипения, иначе она развалится. Температура — не выше 85-90 градусов Цельсия. Все хорошо сварится, но не разварится.   

Материал подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».

В прошлый четверг мы готовили "Корюшку по-питерски". Следите за новыми рецептами из доступных сортов рыб на "Фонтанке" по четвергам.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«СЕКС.РФ»
09.02.2017 10:32

Более 80% россиян готовятся отмечать День Святого Валентина

По последним исследованиям «Ромир», поздравлять любимых в День Святого Валентина этой зимой готовятся 81% россиян. Не считают этот день праздником лишь 21% россиян, а 7% опрошенных и вовсе затруднились сообщить о своих планах.
КЕЙ
09.02.2017 09:00

КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья

Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Автор фото: Голынский Сергей
09.02.2017 09:00

Уральские авиалинии стали победителем в номинации «Наиболее динамичное развитие маршрутной сети»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании, выполняющие рейсы из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
---
---
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Шнур в Эрарте: Уже не получится быть бедным и счастливым

Ешь и худей: «ленивая» треска

Занос контейнеровоза на Пулковском шоссе попал на видео

Пискаревский проспект засыпало луком

В массовой аварии со скорой на ЗСД пострадали двое

Учитель истории московской школы ВШЭ Василий Кузнецов.

Новая школа: Рэп про Ивана Грозного, хайп и батл с Хованским

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.