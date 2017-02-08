Трамп назвал суды США политизированными из-за приостановки его указа

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего указа о запрете на въезд в страну, так как это необходимо для защиты нации, и обвинил суды в политизированности, сообщает C-SPAN.

«Я даже не хочу называть суд предвзятым, так что я не буду называть его предвзятым. И у нас еще пока не было принято решение. Но суды, похоже, такие политизированные, и было бы так хорошо для нашей судебной системы, если бы она могла прочитать заявление и сделать то, что правильно. И это касается безопасности нашей страны», — сказал он.

Во время выступления Трамп зачитал текст о том, что президент США имеет право на то время, которое он считает необходимым, запрещать въезд в США гражданам других стран.

Он отметил, что закон позволяет ему вводить как временный запрет, так и запрет для граждан определенных стран.

Ранее сообщалось, что компании Илона Маска Tesla и SpaceX присоединились к группе из 97 технологических гигантов, которые выступают против миграционного указа Трампа.

Трамп подписал указ, по которому запретил въезд в страну сирийских беженцев, приостановил на четыре месяца программу расселения беженцев, а также ввел запрет сроком на 90 дней в отношении семи мусульманских стран: Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии.