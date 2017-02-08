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20:15 08.02.2017
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19:35
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19:26
«Фонтанка» за 60 секунд — 8 февраля
19:20
На Ржевке выросла свалка вместо вертодрома МЧС
19:09
Петербургские чиновники поедут «на работу на велосипеде зимой»
19:00
Трамп назвал суды США политизированными из-за приостановки его указа
18:55
Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами
18:45
Минпромторг: «Вредные» продукты будут недоступны для покупки по продкартам
18:37
В больницу на Северном приезжали взрывотехники
18:34
На Украине заподозрили россиян в причастности к убийству Шеремета
18:30
Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора
18:20
«ДП»: Имущественный блок Смольного снова реформируют
18:20
Главу Красного Бора поймали пьяным за рулем
18:12
В восемнадцати вафлях, поступивших в колонию № 5, нашли 18 сим-карт и даже больше
17:57
Вокруг Исаакия все же пройдут крестным ходом
17:55
В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины
17:45
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17:39
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17:34
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17:25
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17:20
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17:16
В Петродворцовом районе «оптимизировали» детскую поликлинику
17:07
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17:00
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
16:48
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16:35
Касьянов может стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах
16:29
Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта
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РПЦ отмежевалась от оскорбленных фильмом "Матильда"
16:15
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16:13
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16:07
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08.02.2017 18:55

Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами

Взрывотехники ОМОН закончили проверку бесхозного предмета в автобусном парке на Кубинской улице вечером 8 февраля. Найденная в автобусе 55-го маршрута коробка не представляет опасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в 18.36 парк продолжил работу в обычном режиме. В коробке лежала печатная периодика.

Напомним, часом ранее взрывотехники ОМОН проверяли бесхозную сумку в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, дом 1. Внутри оказался песок.


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