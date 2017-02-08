Автобусный парк на Кубинской проверяли из-за коробки с газетами
Взрывотехники ОМОН закончили проверку бесхозного предмета в автобусном парке на Кубинской улице вечером 8 февраля. Найденная в автобусе 55-го маршрута коробка не представляет опасности.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в 18.36 парк продолжил работу в обычном режиме. В коробке лежала печатная периодика.
Напомним, часом ранее взрывотехники ОМОН проверяли бесхозную сумку в больнице Святого Георгия на Северном проспекте, дом 1. Внутри оказался песок.