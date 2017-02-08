Минпромторг: «Вредные» продукты будут недоступны для покупки по продкартам

Минпромторг России установил список продуктов, которые граждане смогут приобрести по банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих «вредных» продуктов», — отметили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в список продуктов, которые можно будет купить по банковским картам, вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты.

Также в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных, что особенно актуально для сельского населения.

В Минпромторге отметили, что перечень продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава, а карты могут использоваться во всех магазинах, готовых работать в данной системе, подчеркнув, что создание отдельной торговой сети для данного проекта не требуется.

Ранее сообщалось, что в России в 2017 году появятся продуктовые карточки с баллами.