В больницу на Северном приезжали взрывотехники

Персонал и пациентов больницы Святого Георгия на Северном проспекте эвакуировали из приемного покоя вечером в среду. Переполох случился из-за подозрительной сумки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 8 февраля в 16.30 взрывотехники ОМОН прибыли в медучреждение, чтобы проверить бесхозную сумку, в которой нашли только песок. Через час больница заработала в обычном режиме. А группа разминирования отправилась в автобусный парк на Кубинской улице, где водитель автобуса 55-го маршрута нашел странную коробку. В настоящий момент сотрудники Росгвардии проверяют ее содержимое.