На Украине заподозрили россиян в причастности к убийству Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинское следствие не исключает версию заказного политического убийства журналиста Павла Шеремета, передает 8 февраля «112 Украина».

«Результаты досудебного расследования умышленного убийства Павла Шеремета на данном этапе позволяют предположить, что данное преступление тщательно подготовлено группой лиц — заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из России», — сообщил Аваков.

Ранее Печерский районный суд Киева открыл следователям временный доступ к документам интернет-издания «Украинская правда» и 17-го канала, в которых работал убитый журналист Павел Шеремет.