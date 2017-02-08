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08.02.2017 18:30

Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора

Российский комитет международного совета музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении Союза музеев России.

«Президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России), опираясь на мнение музейного сообщества, выступает за сохранение нынешнего музейного статуса Исаакиевского собора, который является частью Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Бесспорно, это православный храм, который должен обеспечивать осуществление всех необходимых церковных богослужений и треб. Тем не менее мы исходим из объективных представлений экспертов в сфере культурного наследия о наилучших условиях сохранения и функционирования уникального памятника и предлагаем двигаться по пути поиска компромиссных форм взаимодействия музея и церкви», — говорится в сообщении.

В Союзе музеев отметили, что решение о судьбе собора не может быть принято без учета мнения граждан и специалистов.

В письме отмечается, что решение о передаче собора РПЦ «вызвало обеспокоенность и неприятие со стороны людей, осознающих многогранность деятельности, связанной с охраной и содержанием данного памятника».

Справка:

Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.

Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.

28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.


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