Международный совет музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора

Российский комитет международного совета музеев выступил за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении Союза музеев России.

«Президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России), опираясь на мнение музейного сообщества, выступает за сохранение нынешнего музейного статуса Исаакиевского собора, который является частью Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Бесспорно, это православный храм, который должен обеспечивать осуществление всех необходимых церковных богослужений и треб. Тем не менее мы исходим из объективных представлений экспертов в сфере культурного наследия о наилучших условиях сохранения и функционирования уникального памятника и предлагаем двигаться по пути поиска компромиссных форм взаимодействия музея и церкви», — говорится в сообщении.

В Союзе музеев отметили, что решение о судьбе собора не может быть принято без учета мнения граждан и специалистов.

В письме отмечается, что решение о передаче собора РПЦ «вызвало обеспокоенность и неприятие со стороны людей, осознающих многогранность деятельности, связанной с охраной и содержанием данного памятника».