Настоящий паровоз вновь отправляется в путь

В воскресенье 26 февраля компания «РЖД Тур» открывает новый сезон путешествий на поезде с настоящим паровозом. В этот день состоится ставшая уже традиционной «Паровозная прогулка» – самый популярный тур на ретропоезде в Санкт-Петербурге.

Туристов ждет экскурсия по великолепному Витебскому вокзалу, по праву считающемуся самым красивым в Северной столице. Участники тура пройдут по роскошной парадной лестнице, по которой поднимался сам император, и побывают в картинном зале, который в прежние времена использовался как зал ожидания для пассажиров первого класса. Большие витражные окна, лепнина, арки – туристы словно перенесутся в начало прошлого века. А на перроне их уже будет ждать паровоз – гудящий, пыхтящий, настоящий! Целые облака пара!

Ретропоезд отвезет участников тура на платформу 21 км, рядом с которой находится станция Царскосельская детской железной дороги. Здесь всё по-настоящему, только миниатюрное, детское. Почти игрушечные узкоколейные вагоны, тепловозы, дрезины и даже паровоз. Здесь туристы узнают, как устроена железная дорога и как непросто управлять движением поездов, смогут подняться в вагон, в паровозную будку, потрогать таинственные рукояти управления паровозом и, конечно же, сфотографироваться.

Для любителей квестов компания «РЖД Тур» подготовила новый тур – «Приключения в Гатчинском дворце», который состоится 8 марта.

Туристы побывают в великолепном дворце, напоминающем итальянское палаццо. Взрослые отправятся на экскурсию по самому дворцу, посетят домовую церковь и самый настоящий подземный ход. Опытный экскурсовод проведет по прекрасным залам дворца, который не зря был одним из любимых мест отдыха царской семьи, поведает его тайны и легенды.

Меж тем маленькие туристы отправятся на увлекательнейшую игру-экскурсию «Тайна Гатчинского дворца». Участников ожидает прием у императрицы Марии Федоровны, которая попросит помощи в раскрытии тайны замка, знакомство с Гатчинским дворцом, с его парадными залами, длинными переходами и мрачным подземельем. Отыскав все подсказки и выполнив все задания, юным гостям, быть может, посчастливится раскрыть старинную тайну и отыскать клад.