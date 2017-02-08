Сдаются паркинги. Дорого. «Убитые»

Смольный сдаст инвесторам в аренду 18 паркингов. Сами чиновники не хотят биться с горожанами за право навести порядок в затопленных зданиях с выбитыми стеклами.

Объекты, о которых говорит Фонд имущества, расположены в четырех районах и относятся к разным типам строений. Семь — в Красносельском, девять — в Приморском, и по одному — в Красногвардейском и Выборгском. «Город за свой счет построил паркинги, на них зарегистрировано право собственности, – заявил глава Фонда имущества. – Нужно привлечь туда людей». Такой рачительный подход к городскому имуществу, впрочем, мало отразился на облике этих объектов, сам Фонд никаких иллюзий по поводу их привлекательности не питает. Если по отчету состояние паркингов нормальное, то «по презентации», как написано в справке ФИ, они «затоплены», «подтоплены», находятся в состоянии «близком к неудовлетворительному». Есть исключения — на Шателена, Осипенко и Елагинском.

В списке есть как отдельно стоящие паркинги, так и подземные у жилых домов. Всего речь идет о 1200 машиномест. Чтобы понять, какой "лакомый" кусок предлагают частникам, достаточно взглянуть на паркинги в Красносельском районе. По фоторепортажу «Фонтанки» видно, что на Героев, 26, к. 4, лит. А, выбиты стекла, на полу образовался настоящий каток, забросанный строительным мусором. Рядом еще два отдельно стоящих пустующих многоэтажных паркинга в аналогичном состоянии.

На Ленинском, 57, к. 4, лит. А, ситуация не лучше (при этом, судя по документам, до сих пор точно неизвестно, какой номер корпуса присвоен этому зданию). Более или менее закрыто помещение только по адресу: Ленинский, 55, к. 4, лит. А.

В КИО согласились с тем, что паркинги «убитые». Все они построены в 2013 году в квартале севернее Южно-Приморского парка, который комитет по строительству забрал под социальное жилье, и относятся к новостройкам с аналогичными адресами (за исключением корпусов и литер, разумеется). Однако по поводу того, кто должен поддерживать объекты в нормативном состоянии, чиновники договориться не могут. Районной администрации никто не передавал объекты в управление. Однако в КИО «Фонтанке» пояснили, что, пока не определена эксплуатирующая компания, именно район должен ухаживать за зданиями.

В Приморском районе ситуация тоже необычная. Восемь паркингов на Богатырском, Мебельной и Туристской отданы под управление ГУПРЭП «Строитель» (функционируют три). Мало того, что они подтоплены, так еще, по данным Фонда имущества, находятся под арестом. Жилищный комитет, в ведении которого находится предприятие, информацию об аресте не подтверждает, ведомство говорит лишь об ограничениях на регистрационные действия. Ограничения наложили приставы в рамках производства по иску ТГК-1 к ГУПРЭП «Строитель». Таких исков сразу несколько. По большей части они касаются задолженностей предприятия перед ресурсоснабжающей организацией (более 250 млн рублей), однако есть и иск о банкротстве. Все они находятся в стадии согласования мирового соглашения.

Как бы то ни было, сохранить за собой паркинги «Строитель» не сможет. В администрации Приморского района «Фонтанке» рассказали о том, что под руководством вице-губернатора Михаила Мокрецова была создана группа, которая изучала эффективность использования городского имущества. Было принято решение об изъятии паркинга из-под управления предприятия. В комитете имущественных отношений информацию об этих планах подтвердили, уточнив, что ГУП не справился с обязанностью по содержанию паркингов.

Справиться должны будут новые эксплуатанты, которые и получат право на сдачу машиномест в аренду. Как пояснил замглавы КИО Александр Герман, расходы на приведение объектов в порядок возложат на победителей будущих конкурсов (или аукционов), где и разыграют право аренды. При этом все траты на ремонт могут включить в ренту управляющих организаций — либо дать им отсрочку по оплате на время проведения работ.

Начать комитет намерен с Красносельского района. Собеседник «Фонтанки» в сфере управляющих компаний был рад услышать эту новость от корреспондента: по его словам, в частных беседах с чиновниками подразумевалось, что инвесторы должны будут нести эти расходы без всяких послаблений. При этом за саму аренду паркинга компаниям придется платить приличные суммы: за квартал может набегать более 2 млн рублей, как, например, в случае с адресом: ул. Маршала Казакова, д. 68, к.1А.

В списке Фонда имущества перечислены разноформатные паркинги — от 42 машиномест до 431. В некоторых городу принадлежит лишь небольшая часть. Участок в 3,7 тысячи квадратных метров на улице Осипенко в 2009 году начал застраивать «Балтинвестком». Из 318 машиномест городу по инвестдоговору полагалось 42. Сроки строительства пришлось продлевать, да и площадь объекта оказалась больше запланированного. Город подал иск к застройщику, однако не смог взыскать с него 54 млн рублей корректирующего платежа, получив только порядка 2 млн рублей и положенные машиноместа. Тогда Смольный в одностороннем порядке повысил арендную плату за пользование участком — компания до сих пор оспаривает это решение в суде.

Ставки аренды колеблются — от 1600 рублей в месяц за одно место до 3500 тысяч. Купить парковочное место можно за сумму от 170 тысяч рублей в Красносельском районе до 800 тысяч на Шателена.

По словам генерального директора ГК «СтройИнжиниринг» Руслана Чипчикова, подобные объекты могут иметь успех среди потенциальных инвесторов — причем вне зависимости от формата. У отдельно стоящих многоэтажных паркингов есть свои плюсы. В первую очередь большая площадь, которая позволяет оказывать услуги не только по хранению, но и по обслуживанию автомобиля. Речь идет о так называемом обслуживании второго уровня, которое не требует большой энергетической обеспеченности (не сварка или покраска, а широкий тюнинг). Кроме того, количество нескольких этажей позволяет организовать «стоимостный каскад» – проще говоря, установить различную ренту для разных мест, за счет чего растет клиентская база. Зато встроенные парковки в ЖК или объектах коммерческого назначения позволяют вообще не волноваться насчет спроса: все жильцы или приехавшие на шопинг автовладельцы по умолчанию будут платить.

Александр Герман также подчеркнул, что более сложным образом поиск эксплуатанта происходит для подземных паркингов в жилых комплексах — здесь имеется общедомовое имущество, те же трубы. Поэтому, возможно, в этих случаях первым адресатом для предложения со стороны города станут управляющие организации и ТСЖ. Впрочем, не обязательно. «Как правило, под потолком таких паркингов идут канализация, водопровод, может быть разводка теплотрассы, – говорит генеральный директор ГК «СтройИнжиниринг» Руслан Чипчиков. – Мой опыт показывает, что это не проблема. Мы заключаем договор с УК или ТСЖ, я обеспечиваю допуск к коммуникациям, определенный режим. Ответственность за коммуникации все равно несет «домашняя» управляющая организация. Но если часть обеспечения сохранности она по договору передала мне, это все равно услуга».

По информации экспертов, в Петербурге примерно четверть всех зарегистрированных автомобилей обеспечены парковочными местами. В этот фонд входят и гаражи, и платные паркинги. Появление на рынке порядка тысячи новых машиномест эту проблему, разумеется, не снимает, дефицит исчисляется сотнями тысяч.



Ранее стало известно, что для решения проблем с парковками в центре города Смольный также обратится к частным инвесторам. Бюджетные расходы на организацию существующей платной зоны составили порядка 300 млн рублей, однако проект оказался убыточным.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»