Вокруг Исаакия все же пройдут крестным ходом
Вокруг Исаакиевского собора проведут крестные ходы. Об этом сообщил «Фонтанке» 8 февраля депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Он отметил, что религиозные мероприятия пройдут 12 и 19 февраля после литургии ориентировочно в 11 часов. «Это было предложение митрополита Варсонофия, он благословил проведение крестных ходов, не влияющих на дорожное движение», – отметил депутат.
Милонов добавил, что данные крестные ходы вовсе не являются альтернативным предложением вместо того многотысячного шествия, которое ранее намеревался провести парламентарий. По словам единоросса, он не знает, почему митрополит не благословил предложенное им шествие.
Напомним, что Виталий Милонов хотел провести 10-тысячное шествие, в связи с чем обратился с заявкой в Смольный и митрополию. Крестный ход поддержали в патриархии, однако митрополит Варсонофий не благословил его проведение.
Отметим, что спустя несколько часов после крестного хода 12 февраля у стен Исаакиевского собора пройдет одна из последних встреч с депутатами ЗакСа, которая не требует согласования: парламентарии и их сторонники в рамках акции «синяя лента» намерены взять в «живое кольцо» храм.
«Я не знаю, что там с этими синими резиночками, она нас не касаются, у нас свое религиозное мероприятие», – добавил Милонов.
Справка:
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе.
Ряд городских депутатов, в частности, известный своею градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.
28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.