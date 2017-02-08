Вокруг Исаакия все же пройдут крестным ходом

Вокруг Исаакиевского собора проведут крестные ходы. Об этом сообщил «Фонтанке» 8 февраля депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Он отметил, что религиозные мероприятия пройдут 12 и 19 февраля после литургии ориентировочно в 11 часов. «Это было предложение митрополита Варсонофия, он благословил проведение крестных ходов, не влияющих на дорожное движение», – отметил депутат.

Милонов добавил, что данные крестные ходы вовсе не являются альтернативным предложением вместо того многотысячного шествия, которое ранее намеревался провести парламентарий. По словам единоросса, он не знает, почему митрополит не благословил предложенное им шествие.

Напомним, что Виталий Милонов хотел провести 10-тысячное шествие, в связи с чем обратился с заявкой в Смольный и митрополию. Крестный ход поддержали в патриархии, однако митрополит Варсонофий не благословил его проведение.

Отметим, что спустя несколько часов после крестного хода 12 февраля у стен Исаакиевского собора пройдет одна из последних встреч с депутатами ЗакСа, которая не требует согласования: парламентарии и их сторонники в рамках акции «синяя лента» намерены взять в «живое кольцо» храм.

«Я не знаю, что там с этими синими резиночками, она нас не касаются, у нас свое религиозное мероприятие», – добавил Милонов.