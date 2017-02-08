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08.02.2017 17:55

В Россельхознадзоре нашли основания для запрета всей белорусской говядины

Если в Минске не примут экстренных мер для усиления контроля за качеством поставляемой в Россию говядины, Россельхознадзор может ограничить ее импорт со всей территории Белоруссии. Основания для введения таких ограничений у российского ведомства есть, сообщили «Интерфаксу» 8 февраля в отделе лабораторного контроля Россельхознадзора.

«Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Белоруссии, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии», – пояснил представитель ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель пресс-службы Россельхознадзора подтвердил РБК наличие претензий к поставляемой из Белоруссии говядине.

С 6 февраля 2017 года Россельхознадзор уже ограничил поставку в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Белоруссии. Решение о введении запрета объяснялось многочисленными нарушениями нормативов, установленных законодательством России и документами ЕАЭС, а также «обоснованными сомнениями в белорусском происхождении» поставляемого мяса.

В конце января 2017 года Россельхознадзор заявлял о реализации на территории Минской области «мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское».

В ответ на действия Россельхознадзора президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить в отношении главы российской службы Сергея Данкверта уголовное дело.

Источник: РБК


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