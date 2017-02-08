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08.02.2017 18:12

В восемнадцати вафлях, поступивших в колонию № 5, нашли 18 сим-карт и даже больше

Оперативники колонии № 5, чаще называемой петербуржцами "Металкой", разломали пачку вафель в шоколаде. Они искали наркотики, а нашли кроме них 18 сим-карт. Теперь гражданская жена осужденного грустно смотрит уже на свое уголовное дело.

По информации «Фонтанки», оперативники колонии № 5, расположенной в поселке Металлострой, 7 февраля этого года дождались посылки на имя одного из осужденных за наркотики. Когда же продуктовый набор все же поступил, они первым делом обратили внимание на вафли в шоколаде. Разломив каждую из них, а их было 18 штук, сотрудники достали 18 сим-карт. Но, кроме этого, они нашли и то, что ждали, – 100 граммов наркотиков растительного происхождения.

По данным «Фонтанки», уже возбуждено уголовное дело и теперь на вопросы должна ответить гражданская жена адресата. Сама эта дама из Узбекистана и, говорят, была не курсе, что можно доказать ее вину.

читатель "Фонтанки"
читатель "Фонтанки"


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