Зоозащитники предложили запретить физлицам разводить и продавать животных

В России необходимо запретить физическим лицам продажу и разведение животных, а также следует лицензировать этот бизнес. С таким предложением выступила член экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова, передает 8 февраля «Интерфакс».

«Лицензионный сбор пойдет на стерилизацию животных. Продажа должна быть урегулирована, необходимо запретить продажу животных в общественных местах», — заявила она.

Иванова также отметила, что в России необходимо создать программы бесплатной стерилизации животных. Необходимо вести учет и идентификацию особей, а также создать общую базу данных домашних питомцев. Она подчеркнула, что «платным» должно быть «только чипирование животных».

По словам Ивановой, следует запретить усыпление бездомных животных с целью регулирования их численности. Она назвала это «безнравственным» и «крайне невыгодным экономически», потому что популяция «обладает свойством саморегулирования». При этом она отметила, что существуют случаи, когда зоозащитники «согласны» с умерщвлением животных.

Президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова заявила, что зоозащитники настаивают на принятии федерального закона по защите животных от жестокости.

«Он должен отражать гуманную позицию государства в этой сфере, вести к единообразию всех разрозненных существующих актов», — заявила Новожилова. Она также отметила, что закон должен приниматься во взаимодействии с профильными общественными организациями.

Член экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова считает, что перед принятием закона о защите животных от жестокости необходимо подготовить нормативную базу. В частности, изменить редакцию статьи Уголовного кодекса (УК) РФ № 245 "О жестоком обращении с животными". По ее словам, в мае ее «отклонил тот созыв Госдумы». В данный момент редакция «готова» и «передана в нынешний комитет».