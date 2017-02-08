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08.02.2017 17:34

Заработавший больше всех депутат пожалел об избрании в Госдуму

Депутат от «Единой России» Андрей Палкин, заработавший в 2015 году больше всех других парламентариев, объяснил, что был вынужден подать заявление о банкротстве из-за возникшей задолженности по уплате налогов, передает 8 февраля РБК.

По словам Палкина, он продал принадлежащие ему квартиры с рассрочкой платежа на 15 лет. На следующий день после подписания актов приема-передачи наступило обязательство по уплате налогов. «То есть я не получил сразу прибыль от продажи имущества (деньги мне придут через несколько лет), а обязательства по налогам возникают на следующий день», — объяснил депутат.

Он отметил, что отношения между ним и налоговой инспекцией «стали очень жесткие», налоговая «тут же побежала в суд», а через три дня судебные приставы стали арестовывать оставшееся имущество депутата и накладывать аресты на ранее совершенные сделки.

Депутат сообщил, что напишет заявление о реструктуризации задолженности, после чего в течение года должен будет рассчитаться по долгам. «Только с момента написания заявления на банкротство эта вакханалия по аресту имущества и по судебным искам против меня прекращается», — подчеркнул он.

Палкин также признался, что пожалел, что стал депутатом. «Если честно, я думал, что передам все в управление (доверительное), но нельзя, только ООО могут, а я предприниматель», — сказал он. «Ничего, Трамп четыре раза банкротился», — подытожил депутат.

Заявление о банкротстве поступило в арбитражный суд Архангельской области. Суд до 6 марта оставил заявление без движения, сославшись на то, что должник не направил копии своего заявления кредитору — ПАО «МРСК Северо-Запад» — и в уполномоченные органы.

Доход Палкина за 2015 год составил почти 1,5 млрд руб., это больше дохода любого другого депутата Госдумы VII созыва. Палкин владел 56 квартирами в Архангельской области и тремя — в Московской области, а также более 200 транспортными средствами.

Источник: РБК


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