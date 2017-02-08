Спикер ЗакСа предложил отправить в армию журналиста газеты "Мой район"

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров предложил отправить в армию журналиста портала "MR7" Сергея Кагермазова. Такую реакцию у единоросса вызвал вопрос о его депутатской зарплате, заданный в ходе пресс-брифинга 8 февраля в Мариинском дворце.

"Депутат Андрей Васильев заявил, что ему стыдно за маленькую зарплату, а вам стыдно за маленькую зарплату?" – спросил журналист. В ответ спикер Макаров сообщил, что никогда не поднимал вопрос денег, а затем уточнил редакцию и фамилию корреспондента.

«Это кто? "Мой район"? Кагермазов? Сергей? Это вы написали, что я люблю с руки часы снимать и вручать их. Вы не знаете, как в армии вручают ценные подарки? Вы никогда в армии не служили? Напомни (обращается к пресс-секретарю. – Прим. ред.), чтобы я Качковскому (военный комиссар. – Прим. ред.) сказал, может, мы его призовем в вооруженные силы, покажем ему, как в армии вручаются часы», – заявил единоросс.

Спикер петербургского ЗакСа также добавил, что он 32 года служил в армии и военная служба не давала ему никаких материальных благ. «Вы знаете, раньше тех, кто не служил, ему давали белый билет, с ним даже девчонки не дружили. У вас, кстати, девочка-то есть? Ну это хорошо. Поэтому они и не дружили с ними. Это мужское дело: опасности, переезды, сложности… И никогда материальные вопросы не были главными», – заключил Макаров, назвав себя аскетом.

Отметим, что однопартиец Макарова депутат Андрей Васильев пожаловался в эфире телеканала «Санкт-Петербург» на то, что депутатские зарплаты не индексируются, затем журналистам он заявил, что ему стыдно за свою маленькую зарплату в 140 тысяч рублей.

«Депутатская зарплата и не должна индексироваться, депутат – это служение народу», – заявил на это спикер ЗакСа.