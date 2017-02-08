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08.02.2017 17:22

ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика» от ЛенСпецСМУ

ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика» от ЛенСпецСМУ
ГК Эталон

7 февраля 2017 года сразу два банка – ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы – аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.

Процентная ставка по ипотечному кредиту в указанных банках  ̶  от 11,5%. Минимальный первоначальный взнос в ВТБ24 – от 20% стоимости квартиры, в ВТБ Банк Москвы – от 15% стоимости квартиры. Лимит кредита в банке ВТБ24  ̶  до 20 млн рублей, в ВТБ Банк Москвы – до 75 млн рублей. Оба банка предоставляют кредит на срок до 30 лет.

Квартал «Галактика»  ̶  крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 38 га. Благодаря близости к центру города комплекс будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро  ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота»  ̶  находятся в пешей доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

Справка о ГК Эталон
 


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7 февраля 2017 года сразу два банка - ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы - аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.
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В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
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