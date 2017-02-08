ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика» от ЛенСпецСМУ

7 февраля 2017 года сразу два банка – ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы – аккредитовали корпус 4.11 квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.

Процентная ставка по ипотечному кредиту в указанных банках ̶ от 11,5%. Минимальный первоначальный взнос в ВТБ24 – от 20% стоимости квартиры, в ВТБ Банк Москвы – от 15% стоимости квартиры. Лимит кредита в банке ВТБ24 ̶ до 20 млн рублей, в ВТБ Банк Москвы – до 75 млн рублей. Оба банка предоставляют кредит на срок до 30 лет.

Квартал «Галактика» ̶ крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 38 га. Благодаря близости к центру города комплекс будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота» ̶ находятся в пешей доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

Справка о ГК Эталон

