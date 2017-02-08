Второй ректор из числа «подписантов» обращения о передаче Исаакия РПЦ заявил, что ничего не подписывал

Ректор Лесотехнического университета (СПбГЛТУ) Юрий Беленький 8 февраля заявил в интервью интернет-каналу [Фонтанка.Офис], что лично он никакого письма о необходимости скорейшей передачи Исаакиевского собора Церкви не подписывал и даже не читал.

«Вчера было собрание ректоров в ЗакСе. На нем присутствовали практически все ректоры петербургских вузов. Обсуждали вопросы, связанные с наукой. Там же вкратце был затронут вопрос о передаче собора Церкви. Никто из присутствующих своего мнения не высказывал. Я сидел с противоположной стороны; может быть, какое-то письмо другие ректоры и подписывали, но лично я этого не видел и этого не делал», – рассказал Юрий Беленький.

Также Юрий Беленький сообщил, что лично он не против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Что же касается противников этого решения, то, по словам ректора, он их позиций «не знает и не понимает».

Отметим, что ректор СПбГЛТУ оказался не первым, кто заявил, что не подписывал нашумевшее обращение ректоров о передаче собора РПЦ. Накануне ректор петербургского Университета культуры и искусств Александр Тургаев также заявил, что ничего на этом собрании не подписывал, «так как ушел раньше».