В Афганистане погибли шесть сотрудников Красного Креста

На севере Афганистана в провинции Джаузган погибли шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь организации Томас Гласс подтвердил эту информацию и добавил, что еще двое сотрудников пропали без вести.

По предварительным данным, нападение могли организовать боевики «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не собирается приостанавливать свою деятельность в Афганистане, но намерен провести оценку ситуации с безопасностью в Кундузе после атаки на госпиталь.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.