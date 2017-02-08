В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня

Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри.

В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем, такие как дирижер Фабио Мастранджело, директор Государственного Русского Музея Владимир Гусев, артисты Михайловского театра Алексей Малахов и Наталья Миронова и многие другие.

В 12 сезоне Всероссийского творческого конкурса для школьников и студентов «Звезда Удачи» организаторы привлекли в коллегию жюри как новых известных персон, так и уже полюбившихся за предыдущие сезоны мастеров.

Теперь конкурсные номинации оценивают: писательница Татьяна Устинова, директор Государственного Русского Музея Владимир Гусев, известный дирижер Фабио Мастранджело, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, дизайнер Владимир Бухинник, опытные педагоги Кирилл Выборнов и Сергей Клочнев артисты Михайловского театра Алексей Малахов и Наталья Миронова и многие другие.

Владимир Гусев

Так, номинацию «Музыка собственного сочинения» в школьном подразделении оценивает фронтмен группы МАРСЕЛЬ Степан Ледков. А Антон Беляев – популярный музыкант, композитор, финалист проекта «Голос», лидер Therr Maitz, является членом жюри той же номинации в студенческом состязании.

Конкурсные работы в новой номинации «Креативный Digital» оценивает Ярослав Мисонжников – предметный дизайнер, руководитель агентства «Именно-бюро», лауреат целого ряда премий в сфере дизайна.

Сразу за две номинации, «Танец» и «Литература», отвечает Марина Красильникова – профессиональный хореограф, поэт, Член Российского Союза Писателей, руководитель и основатель Международного Центра Современной хореографии (IDC).

Номинацию «Живущие в сети» оценивает Арпине Саркисян – известный блогер, гуру Instagram-продвижения, маркетолог, SMM-специалист, основатель «Инсташколы».

Не забыли организаторы и о юных вокалистах: за номинацию «Вокал» отвечает Анастасия Девятых – преподаватель вокала в студии April Voice, вокальный продюсер, выпускница СПбГУКИ по специальности эстрадно-джазового вокала.

С 12 сезона номинацию «КВН, STAND UP-Comedy» оценивает дуэт «На повороте» – полуфиналисты проекта «Comedy Баттл» на ТНТ (сезон 2016), резиденты Comedy Club SPb.

Работы молодых мультипликаторов в 12 сезоне конкурса «Звезда Удачи» изучает

Денис Чернов – ведущий режиссёр студии компьютерной анимации «Петербург»: под его началом были созданы более 40 серий известного мультсериала «Смешарики».

А популярные детские писатели Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак ранжируют работы самых юных конкурсантов в номинации «Литература». На сегодняшний день на счету известных белорусских авторов десятки детских и подростковых книг, сотни рассказов и очерков.

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