Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна

Подрядчик «Монолит-М» в заявке на строительство интерната в Ушково и многоквартирного дома на Солдата Корзуна указал несуществующий адрес собственного офиса. Результаты аукциона признаны недействительными, а «Монолиту-М» грозит проверка.

Как сообщает 8 февраля комитет по строительству Смольного, строительная компания выиграла конкурс еще 5 декабря. Однако чиновников насторожил адрес, который строители указали в качестве своего офиса. Согласно данным из открытых источников, компания зарегистрирована по адресу: проспект Елизарова, д .45, лит. А, пом. 4, однако на картах этот адрес не найти. В указанном районе расположена промзона и помещения, как заподозрили в комитете, непригодные для работы офиса.

К такому же выводу пришли сотрудники 10-го отдела полиции УМВД РФ по Невскому району, которые проверили указанные в заявке сведения по просьбе комитета. Строительной компании с таким названием на проспекте Елизарова не оказалось.

Таким образом, контракты на строительство жилого дома на улице Солдата Корзуна, участок 3 за 28,8 миллиона и детского дома-интерната на Советской улице в поселке Ушково более чем за 25 миллионов рублей достанутся кому-то другому. Кроме того, как сообщает комитет, они направили информацию о нарушении в правоохранительные и налоговые органы. После проверки может быть принято решение об обращении в Арбитражный суд с требованием о ликвидации компании.

Напомним, это уже не первый случай, когда у Смольного не складывается общение именно с этими строителями.

В конце ноября «Монолит-М» пожаловался на комитет в УФАС, так как те якобы вырвали страницу из заявки на строительство детского сада в Пушкине. Антимонопольщики тогда признали, что доказать чью-либо правоту не представляется возможным, так как страницы действительно нет, но вырвали ее чиновники или забыли вложить строители, неизвестно. Тогда контракт достался компании «Ленпромтранспроект».