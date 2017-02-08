Навального снова приговорили к условному сроку

Судья Ленинского районного суда Кирова 8 февраля приговорил оппозиционера Алексея Навального и его "подельника" Петра Офицерова соответственно к 5 и 4 годам колонии условно по делу о хищении 16 млн рублей с предприятия «Кировлес». Навальный и Офицеров получили условные сроки по этому делу уже второй раз. Заседание суда транслировалось в прямом эфире в Интернете.

Пока судья Алексей Втюрин зачитывал 77-страничный приговор, обвиняемый, оппозиционер Алексей Навальный, и его сторонники комментировали чтение в Twitter. По словам Навального, приговор полностью повторил текст документа, который осужденные уже слышали в 2013 году. По словам политика, даже порядок и показания свидетелей в документе были такими же, как 4 года назад, хотя в этот раз они говорили другие слова и выступали в ином порядке.

Преступление, в котором, по мнению суда, виновен Навальный, квалифицировалось по 160-й статье УК РФ (присвоение или растрата). Оппозиционер, кроме пяти лет условно, приговорен также к штрафу в полмиллиона, который, как отмечает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, уже был оплачен при первом приговоре. Офицеров получил всё те же четыре года условно.

Напомним, дело о хищении 16 миллионов рублей с предприятия «Кировлес» поступило на пересмотр в Кировский суд в конце ноября 2016 года. Политик Алексей Навальный и бывший глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров — главные подозреваемые. Навальному вменили организацию преступления, Офицерову — растрату денег. Прокуратура требовала для первого 5 лет условно и штраф, для второго — 4 года условно и штраф.