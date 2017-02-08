После обвинительного приговора Алексею Навальному, источник, близкий к оппозиционным партиям, заявил «Газете.Ru», что лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов может стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах.

Сам Михаил Касьянов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не исключает вариант, что будет баллотироваться, но пока решение не принято.

Касьянов также заявил, что он хочет вести переговоры о едином кандидате от оппозиции, в том числе и с «Яблоком».

«Нам о планах Касьянова ничего не известно, но мы всегда открыты для любых переговоров», — заявил источник в «Яблоке».

Ранее партия «Яблоко» объявила о начале президентской предвыборной кампании Григория Явлинского.

Ленинский районный суд признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными по делу о хищении бюджетных средств из «Кировлеса». Судебное решение еще не оглашено.