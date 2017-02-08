РПЦ отмежевалась от оскорбленных фильмом "Матильда"

Угрозы и экстремистские заявления о фильме «Матильда», которые были высказаны называющими себя православными организациями, не имеют отношения к позиции Русской православной церкви. Как передает ТАСС, об этом 8 февраля сказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, люди вправе выражать свою позицию в связи с выходом «Матильды» на экраны, и вполне ожидаемо, что оспаривание создателями картины семейной нравственности Николая II не может оставить никого безразличным. Как отметил Кипшидзе, такая реакция не должна выходить за рамки закона, сопровождаться какими-то угрозами и экстремистскими призывами.

Кипшидзе также сказал, что организация «Христианское государство – Святая Русь», предположительно распространявшая экстремистские призывы, не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность.

«Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес угрозами», – отметил представитель РПЦ.

Он добавил, что самое правильное в данной ситуации – способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил о жестком ответе на угрозы режиссеру «Матильды» Алексею Учителю.