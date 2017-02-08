Сборная России по футболу сыграет с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре 24 марта

Товарищеский матч по футболу между сборными Россиии и Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта 2017 года. Такую информацию 8 февраля подтвердил Российский футбольный союз.

Матч пройдет в Краснодаре на стадионе местного футбольного клуба «Краснодар», который открылся в сентябре 2016 года. Время начала товарищеской игры будет объявлено позднее. На 28 марта запланирована встреча с Бельгией.

Напомним, что обе игры пройдут в рамках подготовки сборной РФ к домашнему чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.