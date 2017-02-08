Путин объявил о неизбежности «прекрасного будущего России»

Президент РФ Владимир Путин назвал «прекрасное будущее России» неизбежным. Об этом он сообщил на церемонии вручения премий молодым ученым, передает РИА Новости.

«Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», – сказал он.

Во время ежегодного новогоднего обращения Путин отметил, что 2016 год был непростым, однако он смог открыть «огромные резервы способностей». Главное – это вера «в себя, в свои силы, в свою страну», уверен президент. Он добавил, что россиян объединяет совместная надежда на «самое лучшее».

Проведенный в ноябре 2016 года опрос «Левада-центра» показал, что 72% опрошенных верят в искреннее желание Путина добиться повышения благосостояния населения. При этом отношение к президенту улучшилось примерно у 30% респондентов, у 55% осталось без изменений, а у 14% ухудшилось.