Прокуратура выяснила, зачем муниципалам «Екатерингофского» автомобиль за 2 млн

Покупкой автомобиля почти за два миллиона для служебного пользования муниципалами «Екатерингофского» округа заинтересовались в прокуратуре Петербурга. Проверка выявила ошибки в протоколе, а есть или нет в этом административное нарушение, теперь решит УФАС.

Как сообщила 8 февраля пресс-служба надзорного ведомства, извещение о проведении аукциона на поставку служебного автомобиля для нужд администрации МО «Екатерингофский» появилось на сайте госзакупок в конце прошлого года. Муниципалы, как уже писала «Фонтанка», были готовы заплатить за автомобиль, по описанию похожий на Toyota Camry, 1,9 миллиона рублей.

После появления информации в СМИ служебным транспортом заинтересовалась прокуратура Адмиралтейского района. Выяснилось, что результатом проведения аукциона в электронной форме с единственной заявкой стал контракт с ООО «АВТОЦЕНТР НЕВСКИЙ», который вызвался обеспечить администрацию автомобилем за 1 999 400 рублей.

Сотрудники прокуратуры изучили протокол рассмотрения заявки компании и заметили, что предметом являлось выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, проездов, въездов, пешеходных дорожек по МО «Екатерингофский». Кроме того, заявка на участие в аукционе, согласно протоколу, размещена еще до извещения о самом аукционе. Вероятно, дата подачи осталась от прошлого протокола и дело в невнимательной работе контрактной службы. В итоге, согласно протоколу, комиссия заключила контракт на выполнение работ по текущему ремонту придомовых территорий и территорий дворов, проездов, въездов, пешеходных дорожек с ООО «АВТОЦЕНТР НЕВСКИЙ», который вместо ремонта предоставил муниципалам Toyota Camry.

Глава «Екатерингофского» получил от прокуратуры представление, которое пока находится на рассмотрении. При этом ведомство направило информацию в управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, которому и предстоит решить, есть ли здесь административное правонарушение.