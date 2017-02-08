Депутаты ЗакСа больше не будут встречаться с избирателями без разрешения властей
Депутаты петербургского ЗакСа на заседании 8 февраля во втором и третьем чтении проголосовали за приравнивание к митингам встреч парламентариев с избирателями. Через 10 дней после подписания закона губернатором он вступит в силу, сообщает корреспондент "Фонтанки".
Напомним, что документ был утвержден в первом чтении на заседании ЗакСа 1 февраля. Авторы документа из «Единой России» сообщили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг. По словам главы фракции «ЕР» Александра Тетердинко, принятием законопроекта парламентарии закроют лазейку в законодательстве.
На этом заседании единоросс также заявил, что его фракция таким образом заботится о безопасности граждан. «Мы выступаем за то, чтобы на улицах нашего города творился порядок. Мы охраняем ваших избирателей. Когда вы несанкционированно будете встречи с избирателями проводить и провокаторы на них придут, это поставит вас и ваших избирателей в опасность», – сообщил с трибуны парламентарий.
Депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, заявила, что законопроект противоречит Конституции и ущемляет права граждан, а "яблочник" Борис Вишневский добавил, что существует множество ситуаций, когда за 10 дней согласовать митинг невозможно, так как требуется срочное вмешательство народного избранника. В качестве примеров таких ситуаций Вишневский назвал вырубку скверов, снос домов-памятников, смерть значимого общественного деятеля.
«У вас слово "майдан" вызывает неконтролируемую истерику, но подумайте, в какой костер вы подбрасываете дрова, запрещая встречи с избирателями», – добавил парламентарий.
За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором. Это означает, что депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля: парламентарии намерены окружить его "живым кольцом".
На заседании парламента глава фракции «ЕР» раскритиковал это намерение. «Вы собираетесь православный собор окружить синим кольцом пикетчиков. Вы понимаете, что вы вытворяете? Вы провокативную акцию хотите устроить», – заявил Тетердинко.
Справка:
28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора Церкви. В ходе этого мероприятия, собравшего тысячи противников передачи, правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30 активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью "Музей – городу!".
Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея. Впоследствии депутаты ЗакСа от "Единой России" раскритиковали акцию Идрисова, связав ее со встречей на Марсовом поле, после чего и предложили запретить несогласованные встречи с избирателями, а также обратились в МВД и СК с просьбой проверить действия устроивших акцию в храме.
Информация о передаче Исаакиевского собора РПЦ появилась в конце прошлого года, а 10 января об этом официально объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, сказав, что «вопрос решен». В Смольном издали распоряжение о плане-графике передачи в безвозмездное пользование на 49 лет. Тема передачи музея Церкви вызвала большой резонанс в обществе. Ряд городских депутатов, в частности известный своей градозащитной деятельностью Борис Вишневский, обратились в Василеостровский районный суд с иском об оспаривании передачи в связи с отсутствием необходимой письменной заявки от РПЦ. Однако суд отказался рассматривать иск на том основании, что оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений не является решением о передаче здания храма Церкви. Заявители намерены обжаловать отказ. Интернет-петиция против передачи Исаакия РПЦ на сайте Change.org набрала больше 200 тысяч подписей.
28 января на Марсовом поле прошли сразу несколько акций, связанных с передачей Исаакиевского собора РПЦ. По данным полиции, общее число участников составило около 2000 человек. Организаторы не согласны и называют другие цифры — до 5 тысяч сторонников сохранения музея. 30 января депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов заявил, что намерен организовать крестный ход в поддержку передачи собора Церкви. Он убежден, что удастся собрать по меньшей мере 10 тысяч верующих.