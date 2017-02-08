Депутаты ЗакСа больше не будут встречаться с избирателями без разрешения властей

Депутаты петербургского ЗакСа на заседании 8 февраля во втором и третьем чтении проголосовали за приравнивание к митингам встреч парламентариев с избирателями. Через 10 дней после подписания закона губернатором он вступит в силу, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Напомним, что документ был утвержден в первом чтении на заседании ЗакСа 1 февраля. Авторы документа из «Единой России» сообщили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг. По словам главы фракции «ЕР» Александра Тетердинко, принятием законопроекта парламентарии закроют лазейку в законодательстве.

На этом заседании единоросс также заявил, что его фракция таким образом заботится о безопасности граждан. «Мы выступаем за то, чтобы на улицах нашего города творился порядок. Мы охраняем ваших избирателей. Когда вы несанкционированно будете встречи с избирателями проводить и провокаторы на них придут, это поставит вас и ваших избирателей в опасность», – сообщил с трибуны парламентарий.

Депутат Оксана Дмитриева, в свою очередь, заявила, что законопроект противоречит Конституции и ущемляет права граждан, а "яблочник" Борис Вишневский добавил, что существует множество ситуаций, когда за 10 дней согласовать митинг невозможно, так как требуется срочное вмешательство народного избранника. В качестве примеров таких ситуаций Вишневский назвал вырубку скверов, снос домов-памятников, смерть значимого общественного деятеля.

«У вас слово "майдан" вызывает неконтролируемую истерику, но подумайте, в какой костер вы подбрасываете дрова, запрещая встречи с избирателями», – добавил парламентарий.

За законопроект проголосовали 38 депутатов, 11 выступили против. Документ вступит в силу спустя 10 дней после его подписания губернатором. Это означает, что депутаты успеют провести без согласования акцию в форме встречи с избирателями у Исаакиевского собора 12 февраля: парламентарии намерены окружить его "живым кольцом".

На заседании парламента глава фракции «ЕР» раскритиковал это намерение. «Вы собираетесь православный собор окружить синим кольцом пикетчиков. Вы понимаете, что вы вытворяете? Вы провокативную акцию хотите устроить», – заявил Тетердинко.