Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
В январе 2017 года Tele2 запустила новую коммуникационную платформу «Другие правила» и обновила свою бизнес-стратегию. Компания сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг – и будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни. Партнерство с Эрартой, крупнейшим музеем современного искусства и одним из лучших мультиформатных арт-пространств в России, стало важным шагом в этом направлении.
Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Современное искусство – это необычный взгляд на привычные вещи, поиск новых смыслов, это искусство реактивное и остроактуальное, отвечающее запросу времени. На выставки, проходящие в Эрарте, попадают работы лучших современных авторов. Уверена, что в рамках нашего партнерства с музеем состоится множество интересных и смелых проектов».
За шесть лет существования музей Эрарта, по мнению популярного туристического портала TripAdvisor, вошел в десятку лучших музеев России, был неоднократно включен в список интересных достопримечательностей крупнейшего издания путеводителей в мире Lonely Planet, а также стал первым отечественным музеем современного искусства, представленным в проекте Google Art Project.
Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям музея современного искусства Эрарта: «Эрарта – молодой музей, существующий чуть более шести лет. И наш посетитель – это молодой, активный человек, вовлеченный в глобальные культурные процессы. Мы хорошо знаем, что значит быть современным, и каждый день делимся с нашими гостями своей любовью к искусству. Мы верим, что диалог с искусством, как и разговор с близкими по духу людьми, делает человека счастливее. Нам приятно, что теперь Tele2 и Эрарта будут вместе дарить посетителям музея радость встречи с прекрасным».