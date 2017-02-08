Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.

В январе 2017 года Tele2 запустила новую коммуникационную платформу «Другие правила» и обновила свою бизнес-стратегию. Компания сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг – и будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни. Партнерство с Эрартой, крупнейшим музеем современного искусства и одним из лучших мультиформатных арт-пространств в России, стало важным шагом в этом направлении.

Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «Современное искусство – это необычный взгляд на привычные вещи, поиск новых смыслов, это искусство реактивное и остроактуальное, отвечающее запросу времени. На выставки, проходящие в Эрарте, попадают работы лучших современных авторов. Уверена, что в рамках нашего партнерства с музеем состоится множество интересных и смелых проектов».

За шесть лет существования музей Эрарта, по мнению популярного туристического портала TripAdvisor, вошел в десятку лучших музеев России, был неоднократно включен в список интересных достопримечательностей крупнейшего издания путеводителей в мире Lonely Planet, а также стал первым отечественным музеем современного искусства, представленным в проекте Google Art Project.