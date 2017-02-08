Библиограф Шумилова оспорит увольнение из РНБ в суде

Иск в суд готовит библиограф Российской национальной библиотеки Татьяна Шумилова, уволенная из Публички за критику возможного объединения РНБ с Ленинкой. О своей готовности судиться с работодателем и добиваться отмены кадрового решения библиотекарь заявила 8 февраля в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

«Официальная причина увольнения – «прогул». Я вчера получила приказ, у меня изъяты пропуск, читательский билет сотрудника. Мне был вручен акт об отсутствии меня на рабочем месте по данным видеокамер. На деле заведующая была поставлена мною в известность о том, что я пропущу половину дня», – заявила Татьяна Шумилова.

Напомним, теперь уже бывший главный библиограф РНБ выступила с критикой идеи об объединении петербургской библиотеки с Российской государственной библиотекой (РГБ) в Москве. Шумилова стала участницей пресс-конференции 30 января, где дала свою оценку происходящему, а 1 февраля у нее взяли интервью журналисты. По некоторым данным, это интервью увидел министр образования РФ Владимир Мединский, после чего Шумиловой предложили уволиться по собственному желанию. 3 февраля женщине вручили «акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырёх часов» (в это время библиотекарь участвовала в пресс-конференции).

Шумилова уверена, что с ее мнением солидарны все ее коллеги из РНБ, и менять свою точку зрения относительно объединения РНБ и РГБ она не собирается.