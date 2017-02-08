МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией

Министерство иностранных дел России допустило возврат к отмене визового режима с Грузией, говорится в тексте официального сообщения, опубликованного на сайте МИДа по итогам встречи замглавы российского внешнеполитического ведомства Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе.

«Стороны с удовлетворением констатировали растущую интенсивность гуманитарных обменов и контактов между людьми. Благодаря визовой либерализации для граждан Грузии, осуществленной российской стороной в конце 2015 года, количество виз, выдаваемых Секцией интересов России в Тбилиси, удвоилось и достигло 40 тыс. штук. Карасин подтвердил настрой на дальнейшее облегчение визового режима, не исключая в перспективе и его отмены», — говорится в тексте официального сообщения.

В тексте сообщений также отмечается, что данное решение будет зависеть от готовности властей Грузии к ответственной работе по данному вопросу.

В декабре 2016 года сообщалось, что президент России Владимир Путин не исключил возвращения к безвизовому режиму с Грузией.