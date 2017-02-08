В ЗакСе разрешили поднять вдвое плату за детские сады

Депутаты петербургского ЗакСа на заседании 8 февраля проголосовали за повышение вдвое платы родителей за детские сады. За проект проголосовали всего 35 из 50 парламентариев (трансляция заседания ведется в Интернете).

Согласно документу, предлагается установить максимальный размер родительской платы за детские сады в объеме 20% от затрат в месяц за присмотр и уход за ребенком в государственной образовательной организации. Стоит отметить, что на данный момент размер коэффициента в два раза ниже – 10 процентов, ежемесячная плата за одного ребёнка составляет порядка 700 рублей. Ранее депутаты 5-го созыва предлагали не повышать плату и оставить размер коэффициента на прежнем уровне, в Смольном, напротив, настаивают на увеличении.

При обсуждении документа эсер Алексей Ковалев обратил внимание на то, что проект закона был рассмотрен на правительстве города без финансового обоснования. «Вы понимаете, какую свинью вы подкладываете губернатору? На пустом месте», – отметил он. Он добавил, что в ответе комитета по финансам чиновники ему сообщили, что прогноз по сборам за детские сады в будущем году планируется 600 млн рублей, а еще через год – 692 млн рублей. «100 млн разница – это 20 процентов, то есть увеличение родительской платы планируется на 20 процентов, а размер вы предлагаете на 100 процентов увеличить», – отметил он. Против законопроекта выступил также единоросс Андрей Васильев, заявив, что низкая плата за детские сады – одно из достижений Петербурга.

В то же время представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил, что нынешней платы за детские сады хватает лишь на оплату работы учреждения в течение двух с половиной дней.

Несмотря на критику, 35 голосами "за" документ был утвержден в первом чтении. В случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях увеличение платы возможно будет после принятия соответствующего постановления правительства в 2018 году.