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08.02.2017 15:04
Кто сжигает самострой?
Что происходит с самостроем в Петербурге? Как приживается практика мировых соглашений? И с чего вдруг самовольные постройки стали гореть? Гость очередного выпуска программы "Квадрат" - советник руководителя УГАСН Арсений Волков.
Ведущий программы "Квадрат" – журналист Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга».
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