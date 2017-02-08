Кто сжигает самострой?

08.02.2017 15:04

Что происходит с самостроем в Петербурге? Как приживается практика мировых соглашений? И с чего вдруг самовольные постройки стали гореть? Гость очередного выпуска программы "Квадрат" - советник руководителя УГАСН Арсений Волков.