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Общество
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08.02.2017 15:01

Семья Дель отказалась оспаривать изъятие 10 приемных детей

Московская семья Дель отказалась оспаривать изъятие 10 усыновленных и находившихся у нее под опекой детей. Решение отозвать соответствующий иск семья приняла в ходе закрытого судебного заседания, передает корреспондент РБК из зала суда.

Адвокат семьи Дель Иван Павлов уточнил, что речь не идет о мировом соглашении. По его словам, Светлана Дель действует в интересах детей.

«Этот инцидент и его урегулирование переходят в другое несудебное русло. Административное дело прекращено. Остался гражданский иск о признании незаконным расторжения договора опеки. Рассмотрение назначено на 13 февраля», — уточнил Павлов.

О том, что детей забрали из московской семьи, стало известно 13 января. В столичном департаменте соцзащиты заявили, что они якобы​​ подвергались побоям​. Московские власти приняли решение расторгнуть договоры опеки с семьей. В отношении органов опеки было возбуждено уголовное дело. По версии следователей, соцслужбы не смогли заблаговременно выявить возможную угрозу жизни и здоровью детей.

18 января уголовное дело о побоях было возбуждено в отношении Михаила Деля. 25 января полиция произвела обыск в квартире семьи Дель.

В интервью изданию Meduza Михаил и Светлана Дель опровергли информацию о нанесении побоев. Кроме того, они заявили о ряде нарушений в действиях органов опеки: в частности, сотрудники соцзащиты не смогли предъявить никаких документов, подтвердивших правомерность изъятия детей. Также родители указывают на то, что действия сотрудников соцзащиты основываются на показаниях детей в возрасте 4–5 лет, которые не могут считаться объективными.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение об изъятии десятерых детей было поспешным. В поддержку семьи также выступила правозащитная группа «Команда 29», представители которой заявили о неправомерности действий органов опеки. Юристы правозащитной группы обжаловали действия соцслужб в суде.

Источник: РБК


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