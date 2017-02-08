«Трезвым» в Петербурге нужна помощь

Команда режиссера Михаила Патласова, создавшего спектакль «Неприкасаемые» о бездомных и бездомности, теперь работает над новым проектом – «Трезвые». К проекту присоединились и актеры Театрального товарищества «Комик-Трест», и те известные актеры, художники и музыканты Петербурга, которые в свое время прошли самый настоящий путь вытрезвления – Дмитрий Шагин, Олег Гаркуша, Андрей Ургант.

«Трезвые» – социальный театральный проект, объединяющий в себе документальный, свидетельский и классический театр, клоунаду и рок-музыку. Спектакль «Трезвые» – это документальные истории людей, страдающих от алкогольной зависимости, но успешно справляющихся с этой болезнью. На сцену выйдут сами «носители историй» и расскажут о своем опыте. А экспериментальное соединение доктеатра с клоунадой и рок-музыкой поможет историям звучать сильнее», – говорится о проекте на сайте «Планета.ру», где способом краудфандинга идет сбор на создание спектакля.

Все режиссеры, актеры, музыканты, кураторы будут работать безвозмездно, деньги нужны на костюмы, реквизит, оформление, звук, свет и так далее – чтобы это был современный спектакль.

Предпремьерный показ – средина апреля, премьера – через месяц, то есть, в разгаре мая. Где состоится премьера, пока еще не решено. Но однозначно – в Петербурге, в том, который теперь так легко ассоциируется с «вПитерепить».

Почему в команде «Комик-Трест»? Наталья Фиссон, заслуженная артистка России, рассказывает откровенно: в театр пришла беда, ну вот как в семью приходит, очень похоже, потому что театр маленкий, как семья. Во многих больших театрах эта беда есть, но в маленьком – она сразу заметна, прямо как семье. С Игорем Сладкевичем, актером театра, случилась эта беда. Но Игорь с помощью других актеров пошел по пути преодоления. И вот уже семь месяцев трезвости.

Олег Гаркуша, у которого стаж трезвости 21 год, говорит здраво и грустно – алкоголизм неизлечим, но можно удержаться. Как он, как Митьки, как группа ДДТ – которые много лет назад поверили в «Анонимных Алкоголиков», поехали в США, а потом помогли становлению у нас, под Петербургом «Дома Надежды на Горе». Кстати, «Комик –Трест» выступал в «Доме Надежды».

Дмитрий Шагин трезв 24 года. «Чтобы остаться трезвым самому помогать другим надо», – говорит художник.

Михаил Патласов, вспоминая работу над «Неприкасаемыми», говорит, что алкоголизм – беда очень многих бездомных и возвращение к нормальной жизни для бездомного человека нереально без решения этой проблемы. И еще Патласов говорит о созависимости – о тех, кто втянут в мучения вокруг алкоголика, его близких. И о том, как общество к этому всему относится – или смеется, или жалеет, или отвергает. Практически ничего не делая, чтобы решать, помогать, разъяснять.

- Мы не можем без вина – от рождения до смерти, до стопки, накрытой коркой хлеба, – говорит режиссер. – И мы не представляем, как глубоко это укоренилось, и даже не думаем, что трезвость – это состояние смысла жизни. Нам надо выстроить сюжет, чтоб хоть какая-то надежда была. Я грустно говорю... Это сложная тема, сложнее, чем мы ее представляли себе.

- Но мы будем рассказывать – и с грустным смехом, и с позитивными историями, – вторит ему Наталья Фиссон.

О проекте и том, как помочь в создании спектакля «Трезвые», можно узнать на платформе «Планета.ру» – https://planeta.ru/campaigns/trezvye.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»