Шварценеггер представил трейлер фильма о Виталии Калоеве

Актер Арнольд ​Шварценеггер опубликовал на своей странице в Facebook трейлер снятого по мотивам авиакатастрофы над Боденским озером фильма «Последствие».

«Я рад впервые поделиться здесь с вами трейлером моего предстоящего фильма «Последствие», — написал Шварценеггер, напомнив, что премьера картины в кинотеатрах состоится 7 апреля.

Фильм, в котором Шварценеггер сыграл главную роль, снят по мотивам истории Виталия Калоева, семья которого погибла в 2002 году в результате авиакатастрофы самолета «Башкирских авиалиний» над Боденским озером. Тогда, как признали эксперты, лайнер столкнулся в небе с грузовым самолетом компании DHL по вине диспетчера Skyguide, датчанина Петера Нильсена.

В феврале 2004 года Нильсен был убит. В совершении преступления обвинили Калоева, который в ходе судебных заседаний признался, что в день убийства диспетчера он приходил к нему домой, чтобы потребовать извинений за гибель жены и детей.

В октябре 2005 года в Цюрихе Калоева признали виновным в убийстве Нильсена. Он был приговорен к восьми годам заключения, однако уже в 2007 году был освобожден за примерное поведение.

В январе 2008 года стало известно о том, что Калоев был назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Такое решение тогда принял глава правительства республики Николай Хлынцов.