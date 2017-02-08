Спикер Рады запретил депутатам выступать в парламенте на русском языке

Глава Верховной рады Андрей Парубий призвал депутатов выступать в парламенте только по-украински. Об этом 8 февраля сообщает «Украинская правда».

По информации газеты, Парубий прервал выступление представительницы «Оппозиционного блока» Наталии Королевской, обсуждавшей законопроект о пенсиях на русском языке. Спикер попросил в дальнейшем выступать с трибуны только на украинском.

В Twitter украинского парламента также появилась информация о новых правилах.

Член «Оппоблока» Александр Долженков выступил против ограничения на русский язык и снова заговорил на нем с трибуны, после чего Парубий предложил ему «не делать конфликта там, где его нет». «Есть единственный государственный язык в Украине — это украинский», — отметил он.

Позже спикер Рады подчеркнул, что в парламенте можно выступать на другом языке, если перевод выступления на государственный язык обеспечивает аппарат парламента, но в настоящий момент для этого «нет механизма».