Глава Приморского района: Единоросс Анохин хотел ходить в туалет отдельно от избирателей

Депутат-единоросс Андрей Анохин не захотел ходить с избирателями в один туалет, заявил глава Приморского района Николай Цед, прокомментировав «Фонтанке» жалобу депутата об отказе предоставления ему приемной. Депутатский запрос об этом парламентарий направил утром 8 февраля губернатору.

Как заявил Цед, единоросс Анохин действительно хотел получить помещение на Богатырском проспекте, но его администрация района решила отдать ветеранам.

«Анохин получил другое помещение, которое было специально отремонтировано. Сотрудники администрации даже провели фотофиксацию приезда Анохина в выделенное ему помещение, чтобы убедиться в том, что его все устраивает. Однако Анохин, – утверждает Цед, – заявил, что ему нужна отдельная от посетителей уборная». По словам главы района, администрация не смогла обеспечить ему такие условия.

Напомним, что в связи с дискуссией о приемных депутат Максим Резник уточнил у Анохина, является ли он «цедофилом» или «цедофобом». В ответ Анохин заявил, что не вступал в «сексуальные отношения с чиновником».