Стали известны возможные адреса вестибюлей «Яхтенной», «Зоопарка» и «Шуваловского проспекта»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказал, куда могут быть перенесены вестибюли трех строящихся станций метро. Необходимость переноса в ведомстве объяснили тем, что проектная документация от 2012-2013 годов устарела.

По информации КРТИ, предоставленной нашему изданию 8 февраля, «Яхтенную» предлагается перенести на Туристскую улицу в район дома №34 (по проекту – в створе Туристской улицы в районе дома №28). Станция «Зоопарк» может переехать северо-восточнее пересечения Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта (по проекту – в створе Шуваловского проспекта на пересечении с Планерной улицей). Вестибюль «Шуваловского проспекта» предложено разместить прямо в районе пересечения одноименной улицы и Комендантского проспекта (сейчас – на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов).

Ранее стало известно, что вестибюли станций «Яхтенная», «Зоопарк» и «Шуваловский проспект» в Петербурге могут расположить не в тех местах, которые указаны в проекте. С этим предложением выступил начальник сектора проектирования и развития метрополитена КРТИ Михаил Самборский. По его словам, документация по строительству Невско-Василеостровской линии от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» и Фрунзенско-Приморской линии от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» разрабатывалась в 2012-2013 годах. С учётом развития улично-дорожной сети и жилой застройки комитет предложил рассмотреть вопрос об изменении местоположения наземных вестибюлей.