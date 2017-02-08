Прокуратура сфотографировала, как чистит подвалы Максим Чешев, выкинувший пешехода в Крюков канал

Как отбывает наказание петербуржец Максим Чешев, осужденный за то, что выбросил инвалида в Крюков канал, решила проверить прокуратура Выборгского района Ленобласти. Инициировали эти мероприятия адвокаты петербургской компании Pen&Paper, продолжающие и после приговора защищать интересы потерпевшего. Юристы сомневались в том, что осужденный к 400 часам общественно полезного труда бизнесмен находится на рабочем месте. Из-за этого прокуратура вынуждена была не только опросить руководителей и работников эксплутационного участка в Рощино, но даже провести фотосессию.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, на днях прокуратура Выборгского района Ленинградской области закончила проверку по отбыванию наказания петербуржца Максима Чешева, которого приговорили к 400 часам общественно полезных исправительных работ.

История о том, как ныне осужденный Чешев выбросил в Крюков канал пешехода, была чрезвычайно популярна в Петербурге. «Фонтанка» также неоднократно освещала эту тему. Приговором Октябрьского районного суда от 11 апреля 2016 года Максим Чешев был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и приговорен к 400 часам обязательных работ. Отбывать наказание мужчина отправился в ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области», где его оформили разнорабочим. Однако адвокаты потерпевшего, продолжающие бесплатно защищать его интересы и после приговора, заподозрили, что Чешев уклоняется от этих общественно полезных работ: финансово состоятельный человек может легко договориться на стройке, чтобы за него работал мигрант.

В связи с этим адвокат известной юридической компании Pen&Paper обратился в прокуратуру Выборгского района Ленобласти с просьбой проверить, насколько точно исполняется приговор суда.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники прокуратуры опросили представителей управляющей компании по ЖКХ и выяснили, что Чешев, ссылаясь на особое внимание к нему журналистов, попросил перевести его на дальний участок – «Рощинское ЖКХ». Тогда прокуроры не поленились и доехали до нужного эксплуатационного участка.

«…С 06.10.16 и по настоящее время отбывает наказание в виде исполнения подсобных работ по 4 часа в сутки в течение 5 рабочих дней, выполняя уборку мусора, чистку подвалов, утепление труб...» – написано в отчете о результатах этой проверки.

Судя по всему, адвокаты потерпевшего так замучили прокуроров, что те решили дополнить документ редкой фразой: «Нахождение Чешева М.В. на момент проверки на эксплуатационном участке № 5 подтверждается фотофиксацией».