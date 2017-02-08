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08.02.2017 14:30

ФТС: Импорт из дальнего зарубежья за год вырос на 36,4%

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года вырос на 36,4%, до $11,149 млрд. Об этом сообщается 8 февраля на сайте Федеральной таможенной службы.

«Увеличение импорта из стран дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным укрупненным позициям товарной номенклатуры», — отмечает ФТС. Импорт машиностроительной продукции, согласно данным ведомства, в отчетном периоде вырос на 45%, до $5,28 млрд, химической продукции — на 35,7%, до $2,1 млрд. Импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 27,8%, до $828,1 млн, а продовольственных товаров и сырья для их производства — на 20,8%, до $1,54 млрд.

В группе продовольственных товаров в 1,8 раза вырос импорт зерновых культур, в 1,6 раза — молочных продуктов, в 1,5 раза — рыбы. Импорт сахара сократился на 11,5%, овощей — на 7,1%.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос на 48,9%, а поставки табака, наоборот, сократились на 17,1%.


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