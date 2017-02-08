Дорожники заплатят петербуржцу 300 тысяч за травму из-за гололеда

Петербуржец добился внушительной компенсации от дорожников за полученную на гололеде травму. Некачественная уборка обошлась предприятию почти в триста тысяч рублей.

Как сообщила прокуратура города 8 февраля, Калининский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу жителя города на АО «Гражданское». Мужчина, переходя дорогу по пешеходному переходу, поскользнулся, неудачно упал и сломал ногу. Виновником травмы пострадавший посчитал дорожно-эксплуатационное предприятие «Гражданское», которое, по его мнению, плохо очистило проезжую часть от наледи. Вред, полученный из-за некомпетентности дорожных служб, мужчина оценил в 150 тысяч, еще более 140 тысяч он потребовал в счет потерянного за три месяца заработка. Суд с истцом согласился и постановил его требования удовлетворить.

АО «Гражданское» ответственность за нанесенный здоровью горожанина вред брать на себя отказалось и попыталось оспорить решение, однако Санкт-Петербургский городской суд менять вердикт не стал и оставил жалобу дорожников без удовлетворения.