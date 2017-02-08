«Зенит» отказался от покупки Набоа у «Ростова»

У петербургского футбольного клуба «Зенит» была договоренность с «Ростовом» по покупке эквадорского центрального полузащитника Кристиана Набоа. В последний момент эта сделка сорвалась, сообщили журналистам 8 февраля в руководстве региона.

«До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его (Набоа. — Прим. ред.) перехода в «Зенит». «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста», – рассказал ТАСС первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба Игорь Гуськов.

По его словам, также рассматривался вариант с обменом Набоа на Павла Могилевца с доплатой со стороны «Зенита». Эта сделка также не состоялась. Тем не менее, заявил чиновник, петербургский клуб сохраняет заинтересованность в эквадорском футболисте.

Напомним, что сам «Зенит» в последний день трансферного окна (31 января) приобрел защитника Бранислава Ивановича. В декабре 2016 года в состав петербургского клуба вошел еще один центральный полузащитник — бразилец Эрнани.